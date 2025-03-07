İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın 8 Mart'ta düzenlenecek etkinlikleri yasaklama kararına karşı hukuki adım attı.

BARODAN KAYMAKAMLIĞA 8 MART DAVASI

Baro tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kaymakamlık’ın kararının "hukuka aykırı" olduğu belirtilerek, idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın, 7 Mart 2025 tarihinde yaptığı basın açıklamasında, 8 Mart'taki eylem ve etkinliklerin "kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabileceği" gerekçesiyle yasaklandığı ifade edildi. İstanbul Barosu, bu kararın, temel hak ve özgürlükleri keyfi bir şekilde kısıtladığını belirterek, kararın hukuka aykırı olduğunu savundu ve yasaklama kararına karşı yasal mücadele başlattıklarını açıkladı.

Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yasaklama kararına bir tepki de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten geldi. Çelik, "Eylemler, yürüyüşler anayasal bir haktır. Bu haklara karşı ısrarla yasakçılık oynayanlar; hem demokrasiye, hem de vatandaşlık haklarına alenen yasak koyuyor. Kadınların birliğinden, kadınların mücadelesinden neden çekiniyorsunuz? İstanbul gibi bir metropolü her 8 Mart’ta neden felç ediyorsunuz? Özgürlüklerden ve kadınlardan korkmayın!" diyerek kararı eleştirdi.