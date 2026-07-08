İstanbul'un Beşiktaş ilçesi sahili açıklarında deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark eden çevre sakinleri ve deniz yolu çalışanları durumu yetkililere bildirdi. Beşiktaş İskelesi açıklarında suda hareketsiz halde bulunan kadın, çevredeki çalışanlar tarafından güvenli bir şekilde özel bir tekneye alındı.

EKİPLER İSKELEDE MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, emniyet güçleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Hareketsiz haldeki kadının alındığı özel tekne, sahil güvenlik botu eşliğinde kontrollü bir şekilde Beşiktaş İskelesi'ne yanaştırıldı. İskelede hazır bekleyen sağlık personeli tarafından yapılan ilk muayenede, kadının yaşamını yitirdiği resmi olarak saptandı.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin iskelede yürüttüğü ilk çalışmaların ardından, hayatını kaybeden kadının cenazesi kimlik teşhisi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Emniyet birimleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.