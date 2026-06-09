İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde saat 05.00 sıralarında kurşun sesleri yankılandı. İddiaya göre, sabahın ilk ışıklarında motosikletle binanın önüne gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli, iş merkezinin birinci katında faaliyet gösteren bir iş yerine peş peşe ateş açtı.
Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar, eylemin ardından geldikleri motosiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, olay yeri inceleme ekipleri de kurşunların isabet ettiği iş yeri ve çevresinde detaylı delil toplama çalışması yürüttü. Herhangi bir can kaybının ya da yaralanmanın yaşanmadığı silahlı saldırı sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.