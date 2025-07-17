İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen 18. İstanbul Bienali, 20 Eylül–23 Kasım tarihleri arasında kapılarını açıyor. Sabit bir sergi mekânı olmayan İstanbul Bienali, bu edisyonunda da farklı mekân kullanımıyla İstanbul’la farklı bağlar kuracak.

20 Eylül’de başlayacak üç yıllık 18. İstanbul Bienali’nin mekânları da yine küratör Christine Tohmé’nin oluşturduğu kavramsal çerçeveyle ilişkili bir yaklaşımla belirlendi.

“Üç Ayaklı Kedi” başlıklı bienalin ilk ayağına, Beyoğlu-Karaköy hattında birbirine yürüyüş mesafesinde sekiz mekân ev sahipliği yapacak.

Tamamı yürünerek ziyaret edilebilecek mekânlar, yol boyunca molalar verip soluklanarak gezilebilecek. Böylece bienal, şehri ve sokakları sergi dokusunun bir parçası olarak yaşamayı, eserlerle zamanın doğal akışında karşılaşmayı ve ilişki kurmayı mümkün kılacak.

Bienal kapsamında 40’ın üzerinde sanatçının eserleri görülebilecek.

İŞTE O MEKÂNLAR

Bienal mekanları sırasıyla şöyle:

1 - İstanbul’un çok kültürlü geçmişinin tanıklarından biri olan Galata Rum Okulu, bu yıl yeniden bienal mekânları arasına katılıyor.

Galata Rum Okulu

2 - Yolun biraz ilerisinde, Karaköy’de geçmişte ticaretin kalbi olan ve izleyicilere kapılarını ilk kez açan Zihni Han da 18. İstanbul Bienali’nin başlıca duraklarından biri.

3 - Zihni Han’ın Fındıklı yönünde, biraz ilerisinde, Meclis-i Mebusan Caddesi’nde 35 numarada yer alan binanın zemin katı da bu yıl yeniden bir sanat alanına dönüşerek bienal mekânı olacak.

Meclis-i Mebusan Caddesi 35 numara

4 - Zihni Han’a çok yakın bir konumda bulunan ve restorasyonu tamamlanan Muradiye Han da bienale ev sahipliği yapacak mekânlar arasında yerini alacak.

5 - Muradiye Han’ın tam karşısında bulunan, bugünkü adıyla Galeri 77 de bienal rotasının duraklarından birini oluşturacak.

6 - Yine aynı civarda yer alan ve bir zamanlar şekerleme ve dondurma külahı üretimi yapılan Külah Fabrikası da bienalde bir sanat mekânı olarak izleyicilere kapılarını açacak.

Külah Fabrikası

7 - Bienal kapsamında bir yerleştirmenin yer alacağı eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi de Karaköy-Beyoğlu arasında, Boğazkesen Caddesi üzerinden yürüyecek bienal izleyicilerinin soluklanacağı bir durak olacak.

Eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi

8 - Bienalin Beyoğlu’ndaki durağı ise İstiklal Caddesi üzerinde Osmanlı ve Avrupa mimari unsurlarını harmanlayan eklektik cephesiyle simge bir yapı olarak öne çıkan Elhamra Han olacak.