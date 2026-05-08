UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Freiburg, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Braga'yı 3-1 yenerek İstanbul'da oynanacak finale adını yazdıran taraf oldu. Alman ekibinin gollerini 19 ve 72'de Kübler, 41'de Manzambi attı. Portekiz temsilcisinin tek sayısını 79'da Pau Victor kaydederken, Mario Dorgeles henüz 7. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İLK AVRUPA FİNALİ SEVİNCİ

Kulüp tarihinin ilk Avrupa Kupası finaline yükselen Freiburg'un taraftarları, İstanbul'daki finale adını yazdırdıklarını tayin eden son düdükle birlikte müthiş bir sevinç yaşadı.

Taraftarlar, maç biter bitmez sahaya akın edip tarihi başarıyı doyasıya kutladı. Güvenlik güçleri de bir anda karışan sahada taraftarları engellemekte oldukça zor anlar yaşadı.

ASTON VİLLA İLE KARŞILAŞACAKLAR

Öte yandan Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında 4-0 yenen Aston Villa, İstanbul'daki finale adını yazdıran diğer ekip oldu. Villa'nın golleri Watkins, Buendia ve John McGinn'den (2) geldi.

Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda Freiburg ve Aston Villa'yı karşı karşıya getirecek olan UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.