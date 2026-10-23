Ağustos ayında dron saldırısına uğrayan Antigua ve Barbuda bayraklı petrol ve kimyasal tankeri AK ANA İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparken, Boğaz trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

Tankerin geçişi havadan görüntülendi.

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