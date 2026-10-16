SAĞANAK DENİZİN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ
İstanbul’da önceki gün akşam saatlerinde başlayan, dün etkisini artıran ve bugün de aralıklarla devam eden sağanak yağış, İstanbul Boğazı’nın bazı noktalarında deniz suyunun renginin değişmesine neden oldu.
Yağışla birlikte karadan denize taşınan çamurlu su, Boğaz’ın kıyı kesimlerinde kahverengi bir görünüm oluşturdu.
KAHVERENGİLİK 200 METRE AÇIĞA KADAR YAYILDI
Deniz yüzeyindeki renk değişimi özellikle Eminönü sahilinde belirgin şekilde görüldü. Kahverengi görünümün kıyıdan yaklaşık 200 metre açığa kadar yayıldığı gözlendi.
Renk değişiminin Eminönü kıyılarından Topkapı Sarayı açıklarına kadar uzanan bölgede etkili olduğu görüldü.
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