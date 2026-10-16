SAĞANAK DENİZİN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

İstanbul’da önceki gün akşam saatlerinde başlayan, dün etkisini artıran ve bugün de aralıklarla devam eden sağanak yağış, İstanbul Boğazı’nın bazı noktalarında deniz suyunun renginin değişmesine neden oldu.