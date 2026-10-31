Yeniköy Sahili'nde balık tutan vatandaşlar, denizde hareketsiz halde bir kişiyi fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
80 YAŞINDAKİ MUSTAFA DOYAN OLDUĞU BELİRLENDİ
Ekipler tarafından denizden çıkarılan erkek cesedi, kıyıda hazır bekleyen sağlık görevlilerine teslim edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 80 yaşındaki Mustafa Doyan olduğu belirlendi.
KIZI SABAH SAATLERİNDE KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada Doyan'ın gece saat 00.10 sıralarında Kağıthane'deki evinden ayrıldığı tespit edildi. Kendisinden haber alamayan kızının ise saat 07.00 sıralarında emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Doyan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.