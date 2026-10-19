İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı! Dev gemi geçiyor
İstanbul Boğazı'nda, 'Nelsa' isimli tankerin geçişi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Tankerin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 3, Kurtarma 5, Kurtarma 6, Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Kurtarma 12 römorkörleri ile KIYEM 5 gemisi eşlik ediyor.
İstanbul Boğazı'nda, 'Nelsa' isimli tankerin geçişi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Tankerin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 3, Kurtarma 5, Kurtarma 6, Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Kurtarma 12 römorkörleri ile KIYEM 5 gemisi eşlik ediyor.
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