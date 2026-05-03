Beşiktaş'ta, makine arızası yapan kuru yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mısır'dan Rusya'ya seyreden 185 metre boyundaki "Zaltron" isimli kuru yük gemisinin Kuruçeşme önlerinde makine arızası yaptığı belirtildi.
Kuru yük gemisi için "Kurtarma-3", "Kurtarma-5" ve "Kurtarma-9" römorkörlerin olay yerine ivedilikle yönlendirildiği bilgisine yer verildi.
Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1 Mayıs tarihinde Sakarya Karasu’da karaya oturan NINOVA isimli gemide bulunan 8 kazazede personel, Kıyı Emniyeti kara tahlisiye (can kurtarma) ekibi tarafından geleneksel varagele sistemi kullanılarak başarıyla tahliye edilmiştir."