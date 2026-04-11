İstanbul Boğazı ve çevresinde sabah saatlerinde artan sis, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle altı hatta vapur seferlerini durdurduğunu açıkladı.
İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ
Şehir Hatları, ikinci bir duyuruya kadar hizmet veremeyecek hatları şu şekilde sıraladı: Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu, Sarıyer-Beykoz, Çubuklu-İstinye, Sarıyer-Eminönü, Üsküdar-Aşiyan ve Anadolu Kavağı-Sarıyer.
Sis, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve boğaz hattında etkisini sürdürüyor.