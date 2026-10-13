Olay, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antigua ve Barbuda bayraklı, 147 metre boyundaki Bilbao Trader isimli kuru yük gemisi, İstanbul’dan Derince’ye seyir halindeyken Kuruçeşme açıklarında sürüklendi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma-8 ve Kıyı Emniyeti-4 gemileri gönderildi.
GÜVENLİ ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM ETTİ
Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan kuru yük gemisi, ekiplerin refakatinde seyrini sürdürdü ve boğazdan ayrıldı.
Olayın nedenine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.