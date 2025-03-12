İstanbul Boğazı'nda çekilen bir karede balıkçıların dev bir ahtapot çektiği görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Özellikle Instagram ve TikTok'ta çokça paylaşılan videoda 4 balıkçının ağa takılan dev bir ahtapotu kayığa çektiği görülürken, kaydın gerçek olup olmadığı da sorgulandı.

Teyit.org'un aktardığı bilgiye göre video, yapay zeka üretimi. Görüntülerdeki kişinin yüz hatlarının net olmaması ve videodaki uçan martıların yer yer silinmesi, bu düşünceyi destekliyor. Ayrıca videonun ilk olarak yayınlandığı "synthworld_official" adlı TikTok hesabının sürekli olarak yapay zeka üretimi videolar üretmesi de soru işaretlerini siliyor...