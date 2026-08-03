İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk saatlerinde etkisini artıran sis, boğaz hattındaki ulaşımda aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin önemli ölçüde düşmesi üzerine İstanbul Boğazı, transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı. Boğaz çevresinde etkisini gösteren sis tabakası Beşiktaş ve Ortaköy Sahili'nden yoğun şekilde gözlemlenirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis nedeniyle görüş alanından çıktı.

ŞEHİR HATLARINDAN SEFER İPTALLERİ

Deniz ulaşımındaki olumsuz şartlar nedeniyle Şehir Hatları da bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle belirli hatlardaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Açıklamaya göre; Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç, Beşiktaş-Haliç, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş ve Üsküdar-Aşiyan seferlerinin yanı sıra 08.00 Arnavutköy-Eminönü ile 08.05 Çengelköy-Eminönü seferleri iptal edilen rotalar arasında yer aldı.