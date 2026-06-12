Rusya'nın Kavkaz Limanı'nda insansız deniz aracı saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Asteri isimli tankerin kıyı emniyetine ait romörkörler tarafından İstanbul Boğazı'ndan geçirileceği süre boyunca boğaz trafiğinin transit gemi geçişine kapatıldığı belirtildi
Rusya'nın Kavkaz Limanı'nda insansız deniz aracı saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı 'Asteri' isimli tanker İstanbul Boğazı'ndan geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerin eşlik ettiği tankerin geçişi sırasında İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı. Tankerin saldırıda aldığı hasar havadan görüntülendi.