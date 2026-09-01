İstanbul Boğazı'nda, Rusya'dan gelen hasarlı bir kuru yük gemisinin geçişi nedeniyle trafik durdu. Geminin tersaneye götürülerek bakım ve onarım işlemlerinin yapılması bekleniyor.

Liberya bayraklı, 225 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki Anna-S isimli gemi, 17 Ağustos'ta Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında 5 İHA'nın saldırısına uğramıştı. Saldırı sonrası gemide yangın çıkmış ve ağır hasar almıştı.

Saldırının ardından gemide bulunan 21 mürettebatın tamamı, olay bölgesine gelen Malta bayraklı Elina-B isimli dökme yük gemisi tarafından kurtarılmıştı. Elina-B ise yaklaşık 5 saat sonra 2 İHA'nın saldırısına uğramıştı. Saldırı nedeniyle hasar gören Elina-B'nin faaliyetlerine devam ettiği belirtilmişti.

Türkiye'ye getirilen Anna-S, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 6, Kurtarma 7, Kurtarma 9, Kurtarma 14 ve Nazım Tur isimli römorkörlerin yanı sıra gemiyi Rusya'dan Türkiye'ye çeken PGE Denizcilik'e ait Tedy isimli römorkör eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor.

Geminin geçişinin ardından tersaneye götürülerek burada bakım ve onarım işlemlerinin yapılması bekleniyor. Geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.