İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. CEZA DAİRESİ

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. CEZA DAİRESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/1628 Esas

KARAR NO : 2026/509

KARAR TARİHİ : 11.03.2026

SUÇLAR : Kasten Öldürmeye Teşebbüs

KARAR ÖZETİ :

İlk derece mahkemesince (İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi) yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nın 81/1, 35, 29, 62/1, 53 maddeleri gereğince 6 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, bu karara karşı sanık müdafiince yapılan istinaf başvurusu üzerine dosya Dairemize gönderilmiş ve istinaf incelemesi sonucunda Dairemizin 11.03.2026 tarih, 2024/1628 esas ve 2026/509 karar sayılı kararı ile temyiz yasa yolu açık olmak üzere istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Dairemiz gerekçeli istinaf kararı tüm aramalara ve araştırmalara rağmen sanık Ufuk Buyraz'a tebliğ edilememiştir. Bu nedenle Dairemiz istinaf kararının Fethi ve Sibel oğlu, 07/10/1994 doğumlu, Aydoğdu Mah, Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ İli nüfusuna kayıtlı sanık Ufuk Buyraz'a ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince yukarıda belirtilen karar özetinin tiraji 50.000 ve altı olan GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Kararın, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebliğ tarihinden itibaren iki (2) hafta içinde Dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığı ile dilekçe gönderilmek suretiyle Yargıtay İlgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere TEMYİZ yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 10.09.2026

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