İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. CEZA DAİRESİ

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. CEZA DAİRESİNDEN

İ L A N

ESAS NO: 2024/3268

KARAR NO: 2024/3932

Bakırköy 4.Çocuk Mahkemesinin 19/07/2024 tarih 2023/162 Esas, 2024/295 Karar sayılı kararı ile Suça Sürüklenen Çocuk Sümeyye Enez'in Katılanı "Kasten Yaralama " suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Suça Sürüklenen Zehra Bozkuş'un Katılanı "Kasten Yaralama" suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Suça Sürüklenen Çocuk Ceren Okutucu'nun Katılanı "Kasten Yaralama" suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına , Suça Sürüklenen çocuk Zehra Bozkuş'un Katılana yönelik "Hakaret" suçundan Beraatine ve Suça Sürüklenen Zehra Bozkuş'un Katılana yönelik "Tehtid" suçundan mahkumiyetine karar verildiği, verilen hüküme karşı Katılan vekili tarafından istinaf talebinde bulunulduğu, Dairemizin 17.12.2024 tarihli 2024/3268 Esas, 2024/3932 Karar sayılı kararı ile Suça Sürüklenen Çocuk Sümeyye Enez'in Katılanı Kasten Yaralama suçu yönünden istinaf başvurusunun Reddine, Suça Sürüklenen Çocuk Zehra Bozkuş'un katılanı Kasten Yaralama suçu yönünden istinaf başvurusunun Reddine , Suça Sürüklenen Çocuk Ceren Okutucu'nun katılanı Kasten yaralama suçundan İstinaf Başvurusunun Reddine karar verildiği , dairemiz kararının bu kararlar yönünden itiraza tabi karar olduğu, Katılan vekiline vekillikten çekilmiş olması nedeni ile Katılan Fatma Durmaz'a gönderildiği ancak Fatma Durmaz'a tüm aramalara rağmen ulaşılamaması nedeniyle Dairemiz kararının tebliği mümkün olmamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş SAYILACAĞINA, bu tarihten itibaren İKİ HAFTA içerisinde hükmü veren Dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi ya da Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/1. maddesi uyarınca İTİRAZ kanun yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR. 02.05.2025

#ilangovtr Basın no ILN02219012