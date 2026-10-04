T.C. İSTANBULBÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 37. HUKUK DAİRESİ

Sayı: 2024/1749 Esas 16.07.2026

İLAN

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 37. HUKUK DAİRESİ

Davacılar , ABDİ TUNCEL, AHMET SÜTCÜ, ATİYE TUNCEL, CEMAL TUNCEL, GÜRKAN SÜTCÜ, NEVRİYE KARAKUŞ, NURAN KÜÇÜK, SADİFE SÜTCÜ, SELDA ÖZGÜR, YILDIZ URLU ile Davalılar , ADNAN SÜTCÜ, ADNAN SÜTÇÜ, DİNDAR SÜTCÜ, DİNDAR SÜTÇÜ, İSMAİL ÇALIŞ, İSMAİL ÇALIŞ, İSMAİL ÇAVUŞ, MURAT SÜTÇÜ, ŞABAN SÜTÇÜ, YILMAZ SÜTCÜ, YILMAZ SÜTÇÜ, MALİYE HAZİNESİ arasında dairemizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin), Kadastro (Orman Kadastrosuna İtiraz) davası nedeniyle;

Davalı İsmail Çavuş tüm aramalara rağmen bulunamadığından, adı geçen davalıya gerekçeli kararın ve temyiz dilekçelerinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

HÜKÜM : Gerekçesi ayrıntılı kararda açıklandığı üzere;

1-Asıl dosya davacıları vekili ile birleşen 2019/83 esas sayılı dosya ve Birleşen 2019/84 esas sayılı dosya davacıları vekillerinin yukarıda tarih ve numarası yazılı karar yönelik istinaf başvurusunun, HMK'nın 353/1-b-1 maddesi gereğince ayrı ayrı esastan REDDİNE,

2-İstinafa başvuran tarafça yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, Artan gider ve delil avansının karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

3-a)Alınması gereken 732,00 TL istinaf karar harcından peşin alınan harcın mahsubundan sonra kalan 304,40 TL harcın istinaf eden asıl dosya davacılarından (Hamdiye Bain, Murat Sütçü, Samiye Öziş, Serpil Kalamaz) müştereken ve müteselsilen alınarak Hazineye irat kaydına,

b)Alınması gereken 732,00 TL istinaf karar harcından peşin alınan harcın mahsubundan sonra kalan 304,40 TL harcın istinaf eden birleşen 2019/83 esas sayılı dosya davacılarından müştereken ve müteselsilen alınarak Hazineye irat kaydına,

c)Alınması gereken 732,00 TL istinaf karar harcından peşin alınan harcın mahsubundan sonra kalan 304,40 TL harcın istinaf eden birleşen 2019/84 esas sayılı dosya davacılarından müştereken ve müteselsilen alınarak Hazineye irat kaydına,

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 09/02/2026 tarihinde tarafların yokluğunda oy birliği ile kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verilmiş olan gerekçeli kararın ve Davacı Hamdiye Bain vd. Vekili Av. Süleyman YALÇINTAŞ'ın 27/03/2026 tarihli, Davacı Adem Sütçü vd. Vekili Av. Av. Demirali ÇETİNGÖZ'ün 27/03/2026 tarihli ve Davacı Abdi Tuncel vekili Av.Metin CENGİZ'in 25/03/2026 tarihli temyiz dilekçelerinin tebliği yerine geçerli olmak üzere tebligat yapılamayan İsmail ÇAVUŞ'a İLANEN tebliğ olunur.

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