Bayram tatili nedeniyle birçok vatandaşın şehir dışına çıkması, İstanbul genelinde ulaşımın normal günlere kıyasla oldukça akıcı seyretmesini sağladı. İş günleri ve hafta sonlarında kalabalık olan D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi ana güzergahlarda tamamen sakinlik hakimdi. Aynı akıcılık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de gözlendi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 8 SEVİYESİNDE
Tatil bölgelerine ve memleketlerine giden İstanbulluların şehri boşaltmasıyla ana arterlerin yanı sıra bağlantı yollarında ve toplu ulaşım araçlarında da kalabalık yaşanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik uygulaması verilerine göre sabah saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde sekiz olarak kaydedildi.
Bu oran Anadolu yakasında yüzde iki seviyelerine inerken, Avrupa yakasında yüzde dokuz olarak ölçüldü.