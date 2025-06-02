İstanbul, yaklaşan bayram tatiliyle birlikte sakinleşmeye başladı. Tatil planlarını erkene alan İstanbullular, memleketlerine ya da tatil beldelerine doğru yola çıkınca kentteki yoğunluk da gözle görülür şekilde azaldı.

Haftanın ilk iş günü olmasına rağmen toplu ulaşım araçlarında herhangi bir aksama ya da kalabalık yaşanmadı. Metro, metrobüs ve otobüs seferleri normal seyrinde devam ederken, istasyonlar da alışılmış kalabalık görüntüsünden uzaktı.

Trafikteki rahatlama da dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 51 seviyelerine kadar düştü.