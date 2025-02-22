Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul ve çevresinde öğleden sonra tipinin etkili olması bekleniyor. Bu, kar yağışının şiddetinin artacağı ve görüş mesafesinin azalacağı anlamına geliyor. Özellikle trafikte aksamalar yaşanabileceği için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Bu gece hissedilen hava sıcaklığının eksi 5 derecelere kadar düşeceği belirtiliyor. Meteoroloji, 13 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaparken, İstanbul’a yönelik uyarılarına bir yenisini daha ekledi. Kar yağışının etkili olacağı, buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, rüzgarın ise kuvvetli esmesi beklendiği bildirildi. Bu koşullar, özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceği için, yetkililer ve vatandaşlar önlemleri almak için dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Yurtta ise soğuk hava etkisini sürdürüyor. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde kar yağışı devam ederken, Güneydoğu Anadolu’da ise yağmur şeklinde görülen yağışlar devam etmekte. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

BU GECEYE DİKKAT

İstanbul’daki vatandaşlar, bu gece kar yağışı ve don olayları nedeniyle dikkatli olmaları, araçlarıyla yola çıkacakların ise dikkatli bir şekilde seyahat etmeleri konusunda uyarıldı.

Yurtta da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde kar yağışı devam ederken, Güneydoğu Anadolu’da ise yağmur şeklinde görülen yağışlar devam etmekte. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul’daki vatandaşlar, bu gece kar yağışı ve don olayları nedeniyle dikkatli olmaları, araçlarıyla yola çıkacakların ise dikkatli bir şekilde seyahat etmeleri konusunda uyarıldı.