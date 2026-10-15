Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve sel riski nedeniyle bazı illerde okulların tatil edilmesine karar verildi.

İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da 16 Ekim 2026 Cuma günü eğitim öğretime bir gün ara verildi.

İstanbul

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelindeki okullarda 16 Ekim Cuma günü de eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği kararının ise üniversite yönetimleri tarafından alınacağı bildirildi.

Kamuda idari izin uygulamasının devam edeceği, motosikletlere yönelik trafik yasağının da sürdüğü belirtildi.

Kocaeli

Kocaeli Valiliği, sağanak yağışın devam etmesi nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildiğini bildirdi.

Yalova

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kentte yağışların etkisini azaltarak 16 Ekim Cuma günü de sürdüreceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu nedenle il genelindeki resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 16 Ekim Cuma günü kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Sakarya

Sakarya Valiliği de il genelindeki resmi ve özel okul ve kurumlarda 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildiğini açıkladı.

Kararın, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları ve ulaşım aksamalarını önlemek amacıyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, üniversitelerin tatil kararının kapsamı dışında tutulduğu ifade edildi.

Ayrıca anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile engelli, malul, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Düzce ve Bursa

Düzce ve Bursa'da 16 Ekim Cuma gününde eğitime ara verildiğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.