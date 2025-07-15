İstanbul Büyükçekmece'de saat 04.13'te korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.2, derinliği ise 11.9 km olarak duyuruldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 2.9 olarak belirtildi. Derinliği 6.91 km olan depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır.

AFAD DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ