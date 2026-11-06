Cengiz KARAGÖZ/SÖZCÜ

Önce Yerebatan İBB'den alındı. Şimdi de sıra 1600 yıllık geçmişe sahip olan Şerefiye Sarnıcı'na geldi. Sarnıcın bugün tahliye edilmesi istendi...

Meclis'te kabul edilen 7565 sayılı Vakıflar Kanunu ile belediyelere ait tarihi yapıların mülkiyetine ilişkin tartışmalar sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kullanımındaki bir tarihi yapı için daha harekete geçildi. İstanbul'un en eski su yapılarından yaklaşık 1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi sürecinde tahliye aşamasına gelindi.

SÜRE SONA ERDİ

Sarnıcın tahliyesi için İBB'nin ilgili birimlerine resmi yazı gönderildi. Tahliye için tanınan sürenin dün gece sona erdiği, işlemlerin bugün gerçekleştirilmesinin beklendiği öğrenildi. İstanbul'un Fatih ilçesindeki Tarihi Yarımada'da bulunan Şerefiye Sarnıcı, Bizans döneminden günümüze ulaşan tarihi yapılardan biri. İstanbul'un kültürel mirasının önemli parçalarından biri olarak kabul ediliyor.

YEREBATAN İLE BAŞLADI

Belediyelerin kullandığı tarihi yapıların mülkiyetine ilişkin tartışmalar daha önce de gündeme gelmişti. Yerebatan Sarnıcı da İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmişti. 2 Haziran'da tahliye edilerek Vakıflar'a teslim edilmişti. İBB'nin Fatih Saraçhane'deki merkez binasının da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçirilmesi için işlem başlatıldığı belirtilmişti. (Görseldeki resim yazıları) Şerefiye Sarnıcı, Bizans döneminde kentin su ihtiyacını karşılaması için yapıldı. Sarnıç konserlere ve sergilere ev sahipliği yapıyordu.

Tarihi külliyenin kapısına kilit

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün gönderdiği tebligatın ardından Kurşunlu Külliyesi'ni boşalttı. Odunpazarı Kaymakamlığı, Külliye'nin kapısına kilit vurdu. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Kültürü, sanatı ve tarihi mirası korumakla yükümlü olan Vakıflar ve Kültür Bakanlığı'nın buraya ne yapacak?" diye sordu.