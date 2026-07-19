Yangın, saat 14.30 sıralarında İzzettin Mahallesi'nde meydana geldi.

Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana ve çevredeki ahırlarda bulunan saman balyalarına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Havadan helikopter ile müdahale edilen yangına karadan gönüllü itfaiyeciler ile çevredeki kişilerde traktör ve iş makineleriyle destek verdi.

Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

'ALDIM HORTUMLARI, YOL KENARLARINI SULADIM'

Mahallede yaşayan Osman Hal, "Dumanlar ve alevler yükseldi. Ormanlık alana doğru gittiğini gördüm. Aldım hortumları, yol kenarlarını suladım. Ondan sonra itfaiye haber verdik, itfaiye geldi. Ardından helikopter geldi, söndürmeye başladılar. Aşağıdaki arkadaşın samanları yanıyor. Dün de vardı, bir ufak duman çıktı. Söndürdüler onu. Bugün tekrar herhalde oralardan başladı yine" dedi.