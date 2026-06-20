İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Ormanlı Mahallesi'nde yamaç paraşütü yapan iki kişi kaza geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, yamaç paraşütü yapan Tahsin Günay ile Defne Sezer'in bulunduğu paraşüt, henüz bilinmeyen bir nedenle kayalıklara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yürütülen çalışma sonucunda yaralı halde bulunan Tahsin Günay ve Defne Sezer bulundukları noktadan kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.