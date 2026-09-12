Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen projede, İstanbul'da kiralanacak 15 bin konutun 1071 adedi için 14-25 Eylül tarihleri arasında başvuru kabul edilecek.

Herhangi bir başvuru ücretinin talep edilmediği süreçte konut teslimlerinin ekim ayı içerisinde yapılması öngörülüyor.

Tahsis edilen konutlarda kira artışı teslim tarihinden itibaren 12 ay boyunca yapılmayacak; ilk artış sürenin dolmasının ardından gelen ilk ocak ayında TÜFE oranına göre uygulanacak. İlk kira ödemeleri ise teslimi takip eden ayın 20’sinde başlayacak.

KONUT DAĞILIMI VE DAİRE TİPLERİ

İlk etapta 4 ayrı bölgede erişime açılacak 1071 konutun ilçe dağılımı şu şekildedir:

-Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören: 360 konut

-Maltepe, Tuzla, Kartal: 330 konut

-Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar: 291 konut

-Arnavutköy: 90 konut

Projedeki 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerinden genç evli çiftler 1+1 ve 2+1; iki veya daha fazla çocuğu olan aileler ise 2+1, 3+1 ve 4+1 tipindeki konutları tercih edebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI VE KULLANIM SÜRESİ

Başvurular e-Devlet üzerindeki TOKİ "Konut / İşyeri Başvuru" ekranından yürütülecektir. Adaylarda aranan temel kriterler şunlardır:

İkamet ve Yaş: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak, evli olmak ve son 1 yıldır kesintisiz İstanbul'da ikamet etmek (İlçe fark etmeksizin tüm İstanbullular başvurabilir).

Mülkiyet Durumu: Türkiye genelinde tapuda kayıtlı bağımsız konutunun bulunmaması, son 5 yıl içinde konut alım-satımı yapmamış olmak ve daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olmak.

Gelir Sınırı: Hanehalkı aylık net gelirinin en fazla 100 bin TL olması.

Diğer Hak Sahiplikleri: Sosyal Konut veya İlk Evim Arsa projelerinde aktif asil veya yedek hak sahipliği bulunmamak.

Konutların kullanım süresi 3 yıl olarak belirlenmiş olup bu süre uzatılmayacaktır.

Tahsis süresi dolmadan konut satın alan kişilerin daireyi tahliye etmesi zorunludur. Başvuru sonuçları yine e-Devlet üzerinden takip edilecektir.