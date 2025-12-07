TÜİK’in verilerine göre yalnızca İstanbul’da 117 bin aile yüksek aidatlar nedeniyle daha ekonomik bölgelere taşındı. Ülke genelinde bu nedenle yer değiştiren aile sayısının ise 250 bini bulduğu tahmin ediliyor. Fahiş aidat artışlarının önüne geçilmesi için profesyonel yönetim ve denetim talebi yükselirken konuya ilişkin bir yasa tasarısının Meclis’te olduğu konuşuluyor.

Ekonomim'in haberine göre aidatlara gelen zamlar vatandaşın bütçesini zorlarken birçok kentte özellikle lüks sitelerde aidatlar kira bedellerini yakaladı. Bu durum ev alırken ya da kiralarken aidat tutarının da belirleyici olmasına yol açtı. Artışların enflasyonun çok üzerinde gerçekleşmesi hem çalışanları hem emeklileri sıkıştırdı. Bazı bölgelerde aidatlar iki üç katına çıktı.

Verilere göre aidat rekorları Muğla’da kırıldı. İstanbul’da ise Beşiktaş Sarıyer ve Şişli gibi ilçelerde aidatlar 10 bin lirayı aştı. TÜİK yetkilileri 2025 yılında yalnızca İstanbul’da 117 bini aşkın taşınmanın gerçekleştiğini belirterek hane halklarının bütçelerini dengelemek için daha ekonomik yaşam alanlarına yöneldiğini açıkladı.

ÖDEMEYEN EVDEN ATILIYOR

Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği Başkanı Avukat İbrahim Güllü aidat artışlarının enflasyon oranlarını çok aştığını ve aynı anda hem mülk sahibinin hem kiracının sorumluluk taşıdığını söyledi. Kiracıların kira ödemekte zorlandığı bugünlerde aidatların da ödenmemesi halinde ev sahiplerinin tahliye için adım atabildiğini hatırlattı. Güllü çalışanlara ve asgari ücretlilere yüzde 30 civarında zam yapılırken aidat artışlarının yüzde 75 ila 100 arasında değiştiğini ve bunun ilerleyen dönemde aidat kaynaklı icra takiplerini artırabileceğini ifade etti.

50 ÜZERİ DAİRELİ SİTELERDE İŞ DEĞİŞİYOR

Güllü aidatlara itiraz sürecine de dikkat çekti. Site toplantılarında şikayetlerin yazılı olarak bildirilmesi ve tutanaklara şerh düşülmesi gerektiğini belirterek toplantıya katılanların bir ay içinde katılmayanların ise altı ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak yüksek aidat kararlarının iptalini talep edebileceğini söyledi. Aidat şikayetlerinin artmasının nedenleri arasında bazı yönetimlerde şeffaflık eksikliği rant ilişkileri ve denetim kurullarının görevini yapmaması olduğunu vurguladı. Güllü elli ve üzeri daireli sitelerde yönetimlerin profesyonel şirketlerce yapılması ve bu şirketlerin bağımsız denetimden geçmesi gerektiğini dile getirdi.

OCAKTA DAHA DA ARTACAK

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı ise fahiş aidatların temel nedeninin amatör yönetimler olduğunu belirtti. Kat maliklerinin yönetim toplantılarına ilgi göstermemesinin de sorun yarattığını söyledi. Sandalcı toplantılara katılmayanların işletme projelerinin otomatik olarak kabul edilmesi nedeniyle istemedikleri aidatlarla karşı karşıya kalabildiğini ifade etti. Sitelerde giderlerin yaklaşık yüzde 70’inin personel kalanının ise bakım ve temizlikten oluştuğunu belirten Sandalcı ocak ayıyla birlikte yüzde 40 civarında aidat artışı beklediklerini bunun üzerindeki artışların fahiş olarak değerlendirileceğini söyledi.

Meclis’e sunulan Tesis Yönetim Yasası’nın yılbaşından sonra onaylanmasını beklediklerini dile getiren Sandalcı düzenleme hayata geçerse profesyonel yönetim şirketlerinin lisanslanacağını yıl içinde en az bir kez zorunlu denetime tabi tutulacağını lisans iptallerinin de gündeme gelebileceğini belirtti.