BEDAŞ, 30 Ekim Cuma günü İstanbul Avrupa Yakası’nda planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Sabah saatlerinde başlayacak çalışmaların bazı ilçelerde 8 saati bularak 17.00’ye kadar sürmesi bekleniyor. Kesintilerin kesin bitiş saatleri ise ilçe, mahalle ve sokak bazında değişiklik gösteriyor. Detaylı bilgiye BEDAŞ’ın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.
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