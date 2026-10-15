İstanbul’da 14 Ekim akşam saatlerinde başlayan su kesintileri, 15 Ekim sabahında da bazı ilçelerde devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) arıza kayıtlarında kesintilerin yaşandığı bölgeler ve tahmini su verme saatleri paylaşılırken, vatandaşlar da “İstanbul’da sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor.

15 EKİM İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

İSKİ’nin güncel arıza kayıtlarına göre İstanbul’un 12 ilçesinde su kesintileri nedeniyle çalışmalar yürütülüyor. Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi ve Şişli, kesintilerden etkilenen ilçeler arasında bulunuyor.

Arızaların giderilmesi için sürdürülen çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun bölgelere kademeli olarak verilmesi bekleniyor. Kesintilerin sona ereceği saat ise ilçeye ve arızanın bulunduğu mahalleye göre değişiklik gösteriyor.

12 İLÇEDE SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

15 Ekim tarihli tahmini çalışma programında, kesintiden etkilenen ilçelerde suyun 10.00 ile 11.00 saatleri arasında yeniden verilmesi öngörülüyor. Çalışmaların seyrine bağlı olarak bu saatlerde değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.

Vatandaşların, yaşadıkları bölgedeki kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenmek için ilçe ve mahalle bilgilerine göre güncel arıza kayıtlarını kontrol etmesi gerekiyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

İstanbul’daki su kesintilerinin güncel durumu, İSKİ’nin resmi internet sitesindeki arıza ve kesinti sorgulama ekranından öğrenilebiliyor. Ekranda arızanın başlangıç tarihi, etkilenen ilçe ve mahalleler, kesintinin nedeni ve tahmini bitiş saati bilgileri yer alıyor.

Çalışmalar sırasında yeni gelişmeler yaşanması halinde tahmini su verme saatleri de güncellenebiliyor. Bu nedenle İstanbul’da suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşların İSKİ’nin güncel duyurularını takip etmesi önem taşıyor.