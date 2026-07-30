İstanbul'da trafik güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir karar alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) temmuz ayı toplantısında, kent genelindeki 128 farklı noktaya Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulması oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni uygulamayla birlikte hem ortalama hız hem de kırmızı ışık ihlalleri elektronik sistemlerle anlık olarak denetlenecek.

TÜNELLERDE ORTALAMA HIZ DENETİMİ BAŞLIYOR

Karar kapsamında Avrasya Tüneli'nin yanı sıra Beykoz'daki Halit Ulukurt Tüneli, Üsküdar'daki Libadiye Çamlıca Tüneli ve Çamlıca Bağlantı Tüneli'nin giriş ve çıkışlarına çift yönlü ortalama hız tespit sistemi kurulacak. Böylece sürücülerin hız ihlalleri güzergah boyunca takip edilebilecek.

KIRMIZI IŞIK İHLALLERİNE YAKIN TAKİP

Kentin farklı ilçelerindeki birçok kavşakta da kırmızı ışık ihlallerini tespit edecek EDS kameraları devreye alınacak. Bağcılar Cumhuriyet Caddesi, Bahçelievler Değirmenbahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Ümraniye Küçüksu Caddesi ve Esenyurt Şehitler Caddesi bu noktalardan bazıları arasında yer alıyor.

SKUTER OPERATÖRLERİNE 90 GÜN SÜRE

Toplantıda elektrikli skuter işletmecilerini ilgilendiren yeni bir karar da alındı. İzin alan operatörlerin, kendilerine tahsis edilen park alanlarını 90 gün içinde tamamlamaları zorunlu hale getirildi. Belirlenen süre içinde park alanlarını oluşturmayan firmaların faaliyet izinleri iptal edilecek.

KADIKÖY'E GİDEN 13 HATTA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ

Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında 13 otobüs hattının son durağı Kadıköy sahili yerine Uzunçayır olarak değiştirildi. Yolcular, Uzunçayır'dan aktarma yaparak Kadıköy sahiline ulaşabilecek.

12 ŞOFÖRÜN BELGESİ İPTAL EDİLDİ

UKOME toplantısında ayrıca toplu taşımada çeşitli ihlaller yaptığı belirlenen 12 şoförün toplu taşıma aracı kullanım belgeleri iptal edildi. Bunun yanı sıra binlerce plaka ve şoföre emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, fazla yolcu taşıma, dikkatsiz araç kullanma ve benzeri ihlaller nedeniyle uygulanan cezalar da karara bağlandı. Adli sicil kaydı veya ehliyet engeli bulunan 32 şoförün yeniden çalışma başvurusu ise kabul edilmedi.