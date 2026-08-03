Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında İstanbul'da başlayacağını duyurduğu kiralık sosyal konut projesinde hazırlıklar sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek proje kapsamında ilk etapta 15 bin konut ihtiyaç sahiplerine kiralanacak. Hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek, kiracılar ise konutlarda en fazla üç yıl boyunca oturabilecek.

Fahiş kira artışlarını dengelemeyi ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan projede başvuru sürecine ilişkin detaylar netleşmeye başladı.

Sabah'ın haberine göre; başvuru şartları, gelir kriterleri, kontenjan dağılımı ve kira bedellerine ilişkin uygulama esaslarının önümüzdeki haftalarda TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.

Hak sahipleri kura ile belirlenecek

Projeye yapılacak başvuruların ardından hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Farklı toplumsal gruplar için özel kontenjanlar ayrılması planlanıyor.

Alt gelir grubundaki vatandaşlar ve sosyal yardım alanların yanı sıra, kentsel dönüşüm kapsamında evini boşaltmak zorunda kalan ya da dönüşüm sürecinde kiralık konut bulmakta zorlanan vatandaşlar da bu kontenjanlardan yararlanabilecek. Ayrıca memurlar, emekliler ve engelli bireyler için de özel kontenjan ayrılması öngörülüyor.

Kontenjan oranları ile başvuru takviminin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kimler başvurabilecek?

Projeye, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmayan ve belirlenecek hane gelir sınırını aşmayan vatandaşların başvurabilmesi planlanıyor. Hak sahiplerinin belirlenmesinde gelir durumunun yanı sıra, belirli bir süre İstanbul'da ikamet etmiş olma şartının da dikkate alınması öngörülüyor.

Konutlar 3 yıl süreyle kiralanacak

Proje kapsamında 1+1, 2+1 ve 3+1 olmak üzere farklı büyüklüklerde konutlar inşa edilecek. Konutların mülkiyeti devlette kalacak, hak sahipleri ise ev sahibi olmayacak. Vatandaşlar, TOKİ'nin kiracısı olarak belirlenen süre boyunca bu konutlarda oturabilecek.

Kurada hak kazananlar sosyal konutlarda en fazla üç yıl ikamet edebilecek. Sürenin dolmasının ardından kiracılar konutları tahliye edecek. Boşalan daireler gerekli bakım ve onarım işlemlerinin ardından yeniden kura ile belirlenecek yeni hak sahiplerine tahsis edilecek. Böylece aynı konutların farklı ihtiyaç sahipleri tarafından üçer yıllık dönemler halinde kullanılması hedefleniyor.

Kira bedelleri henüz açıklanmadı

Projenin en çok merak edilen başlıklarından biri de kira ücretleri. TOKİ henüz kesin kira bedellerini açıklamadı. Ancak kiraların, konutların bulunduğu bölgedeki piyasa rayicinin yaklaşık yarısı ya da daha altında bir seviyede belirlenmesi planlanıyor.