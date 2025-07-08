İSKİ, su kesintisinin, Kağıthane-Beyoğlu isale hattında gerçekleştirilecek deplase bağlantı çalışmasından kaynaklanacağını bildirdi. Bu çalışmalar nedeniyle, 8 Temmuz 2025 Salı günü saat 22.00’den, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 13.00’e kadar bazı bölgelerde su kesintisi yapılacak.
HANGİ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?
İstanbul'un 3 ilçesindeki çok sayıda mahalle, bu çalışmalardan etkilenmiş olacak. Etkilenen mahalleler ise şu şekilde sıralandı:
Beyoğlu İlçesi: Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camiikebir, Kulaksız, Küçük Piyale (alt kotları), Kadımehmet Efendi, Yahya Kahya (alt kotları), Çatma Mescit, Bedrettin, Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni, Gümüşsuyu (alt kotları) mahalleleri.
Şişli İlçesi: Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy mahalleleri.
Beşiktaş İlçesi: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve Ortaköy mahalleleri.
Su kesintisinin ne zaman sona ereceği ve suyun tekrar akacağına dair İSKİ, vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.