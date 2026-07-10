15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da bisiklet turu gerçekleştirilecek. Taksim Meydanı'ndan başlayacak organizasyon, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde devam ederek demokrasi, milli birlik ve dayanışma mesajları verecek.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul'da bisiklet turu düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikte, yüzlerce bisikletsever aynı amaç etrafında pedal çevirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Derneği ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun iş birliğiyle organize edilen etkinlik, 12 Temmuz'da yapılacak.