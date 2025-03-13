İstanbul Bahçelievler'de 16 yaşındaki H.A.'nın öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 3 şüphelinin kaldırımda bekleyenlere peş peşe ateş etiği silahlı saldırıda 2 kişi de yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, silahlı saldırının iki suç örgütü arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı iddia edildi.

Olay Bahçelievler, Zafer Mahallesi Dizdar sokakta 6 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde kaldırımda bekleyenlere silahlı saldırı düzenlendi. 16 yaşındaki H.A. hayatını kaybetti arkadaşları E.B. (17) ve F.K. ise 19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. Silahlı saldırı sonrası sokakta toplanan kalabalık ne olduğunu anlamaya çalışırken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

'KİM YAPTI BİLMİYORUZ'

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatıldı. Mağdurların polisteki ifadesinde "Kimseyle bir husumetimiz yoktu. Kim yaptı bilmiyoruz." cümlelerini kullandığı öğrenildi.

Saldırı sonrası H.A.' nın yere düşmesi ve saldırganların olay yerinden koşarak kaçması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde silahlı saldırıya uğrayan H.A.'nın yere düştüğü anlar görülüyor. Bu sırada silahlı saldırıda bulunan şüphelinin koşarak olay yerinden kaçtığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

2 GÖZALTI

Polisin yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırının iki suç örgütü arasında yaşanan husumetten kaynaklanığı iddia edildi. Silahlı saldırıyla ilgili Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 16 yaşındaki Ö.K.’yi gözaltına aldı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüpheli Ö.K. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Cinayet Büro Amirliği önceki gün yaptığı operasyonda olayın firari zanlısı B.K.'yi de (25) gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 2'ye yükseldi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.