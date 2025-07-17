Edinilen bilgilere göre, 34 SG 1134 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Muharrem Umut Ağırbaş, tek tekerlek üzerinde ilerlerken kontrolü kaybetti ve bir aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Ağırbaş ve arkadaşı T.D. yere savruldu. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan iki genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak, Muharrem Umut Ağırbaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

T.D.’nin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatarak güvenlik kamera görüntülerini mercek altına aldı.

Görüntülerde, Ağırbaş’ın motosikleti tek tekerlek üzerinde kullandığı ve direğe çarparak kontrolü kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Muharrem Umut Ağırbaş’ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Sultan Selim Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sanayi Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.