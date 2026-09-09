İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucunda, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde Esenyurt, Silivri ve Sultangazi ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 3 ikamet, iş yeri ve araca yönelik operasyon düzenlendi.

ADRESLERDEN TONLARCA MALZEME ÇIKTI

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 125 kilo 500 gram sıvı metamfetamin, 39 kilo 500 gram skunk ve 5 kilogram kokain ele geçirildi. Ayrıca 850 bin sentetik ecza hap, hap üretiminde kullanılmak üzere hazırlanmış 1 milyon boş kapsül ve 134 kilo 50 gram katkı maddesi bulundu.

HAP ÜRETİMİNDE KULLANILAN 3 MAKİNE ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin aramalarında uyuşturucu hap üretiminde kullanılan 3 makine ile ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.