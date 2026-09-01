Esenyurt'ta faaliyet gösteren 36 yıllık şirket finansal darboğaza girdi ve çareyi konkordatoya başvurmakta buldu. Çay-kahve makinesi, semaver, ızgara, kızarma cihazı, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, blender, mikser, meyve sıkacağı, et kıyma makinesi, tost makinesi, fritöz gibi cihazları üreten Avesta Ev Aletleri şirketi için İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi kararını açıkladı. KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI Geçici mühlet kararı gereğince konkordato komiseri olarak Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar, Prof. Dr. Ayşe Pamukçu ve Av. Mehmet Kılıç'ın atandı. ALACAKLILAR İTİRAZ EDEBİLİR Konkordato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflas Kanunu'nun 288'inci maddesi gereğince 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkemeye müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecek.

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