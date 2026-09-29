Türkiye’de konut fiyatlarındaki artış devam ederken, yurt dışı emlak piyasasında ezber bozan bir tablo ortaya çıktı. Fransa'nın dünyaca ünlü Dordogne ve Loire Vadisi gibi prestijli kırsal bölgelerinde yer alan 18. ve 19. yüzyıldan kalma tarihi şatolar (Château), İstanbul'un orta segment bir semtindeki daire fiyatlarıyla yarışıyor.

İSTANBUL’DA 2+1 DAİRE PARASINA 12 ODALI ŞATO SATILIYOR

Fransız emlak sitelerinde yaklaşık 300.000 ile 395.000 Euro (güncel kurla ortalama 16 milyon TL- 22 milyon) bandında satışa sunulan bu mülkler; içinde 9 yatak odası, 5 banyosu, kuleleri, mahzenleri ve dönümlerce yeşil arazisiyle dikkat çekiyor. İstanbul’da Kadıköy, Üsküdar veya Başakşehir gibi ilçelerde ortalama bir daire fiyatına denk gelen bu tutarlar, "Daire fiyatına koca şato" söylemini gerçeğe dönüştürüyor.

RESTORASYON MALİYETİ OLDUKÇA YÜKSEK

Fiyatların bu kadar cazip görünmesinin arkasında ise önemli bir idari yükümlülük yatıyor. Fransa'da "Tarihi Eser" veya koruma statüsünde bulunan bu şatoların satın alma maliyeti düşük olsa da bakım ve yenileme masrafları oldukça yüksek.

Fransa Anıtlar Kurulu denetiminde yapılan restorasyonlarda, mülk sahiplerinin yapının orijinal dokusuna sadık kalması şart koşuluyor. Bu durum, 250 bin Euro’ya alınan bir şatonun restorasyon ve ısıtma giderlerinin mülk fiyatını ikiye katlamasına neden olabiliyor.

Buna rağmen, hem hayallerindeki şato yaşamına kavuşmak hem de bu yapıları otel veya butik işletmeye çevirmek isteyen uluslararası yatırımcılar ilanlara yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.