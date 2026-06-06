stanbul'un Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde faaliyet gösteren ve iş yerlerini hedef alan suç şebekelerine yönelik yasal işlem başlatıldı. Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, esnafa ve işletmelere yönelik silahlı saldırı ile tehdit olaylarına karışan iki ayrı suç örgütü tespit edilerek yakın takibe alındı.
Düzenlenen operasyonlar sonucunda, suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde polis ekiplerince yapılan detaylı aramalarda eylemlerde kullanıldığı değerlendirilen 7 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgu ve yasal işlemleri devam ediyor.