İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, beraberinde gök gürültüsü ve şimşekleri getirdi. Kentin farklı noktalarında gökyüzünü aydınlatan şimşekler peş peşe çakarken Hava Forum'un verilerine göre 20 dakikada 232 yıldırım aktivitesi kaydedildi. Finans merkezi ve Çamlıca kulesine düşen şimşekler kayda alındı.

ÇAMLICA KULESİ'NDEKİ ANLAR KAMERADA

Üsküdar'daki Küçük Çamlıca Tepesi'nde bulunan 365 metre yüksekliğindeki Çamlıca Kulesi'nin tepesindeki paratonere yıldırım isabet etti. Yıldırımın düştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

FİNANS MERKEZİ'NE DE YILDIRIM DÜŞTÜ

Yıldırımın isabet ettiği bir diğer nokta ise Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi oldu. İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan yüksek binalardan birinin çatısına yıldırım düştüğü bildirildi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, yıldırımın binanın üst bölümüne isabet etmesiyle gökyüzünün bir anda aydınlandığı görüldü.