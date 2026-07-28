BEDAŞ'ın planlı kesinti programına göre, çalışmalar nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin 9 saate kadar sürmesi bekleniyor. Kesintilerin önemli bölümünün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. 20 İLÇEDE KESİNTİ YAŞANACAK Planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında elektrik kesintisinden etkilenmesi beklenen ilçeler şöyle: Arnavutköy

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kağıthane

Sarıyer

Silivri

Sultangazi

Zeytinburnu BEDAŞ ekiplerinin gerçekleştireceği çalışmaların tamamlanmasının ardından elektriklerin planlanan saatlerden önce yeniden verilmesinin mümkün olabileceği, kesinti sürelerinin ise çalışma programına göre değişiklik gösterebileceği belirtildi.

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