BEDAŞ'ın planlı kesinti programına göre, çalışmalar nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin 9 saate kadar sürmesi bekleniyor. Kesintilerin önemli bölümünün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.
20 İLÇEDE KESİNTİ YAŞANACAK
Planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında elektrik kesintisinden etkilenmesi beklenen ilçeler şöyle:
Arnavutköy
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Sarıyer
Silivri
Sultangazi
Zeytinburnu
BEDAŞ ekiplerinin gerçekleştireceği çalışmaların tamamlanmasının ardından elektriklerin planlanan saatlerden önce yeniden verilmesinin mümkün olabileceği, kesinti sürelerinin ise çalışma programına göre değişiklik gösterebileceği belirtildi.