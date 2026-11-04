Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün son 24 saate ait verilerine göre, İstanbul genelinde etkili olan yağışların ilçe ilçe dağılımı belli oldu. 24 saatte kaydedilen verilere göre kentte en fazla yağış alan yer 44,4 milimetre ile Üsküdar oldu.

SON 24 SAATTE YAĞIŞ ÖLÇÜMÜ BELLİ OLDU

Meteoroloji verilerine göre, son 24 saatte Üsküdar’ı 42,1 milimetreyle Silivri Orman Sahası ve 42 milimetreyle Çatalca takip etti. Silivri’de 40,1, Ümraniye’de ise 38,8 milimetre yağış ölçüldü.

İstanbul’daki ölçüm noktalarında kaydedilen yağış miktarları şöyle sıralandı:

İstanbul’da ölçülen yağış miktarları

Üsküdar: 44,4 milimetre

Silivri Orman Sahası: 42,1 milimetre

Çatalca: 42,0 milimetre

Silivri: 40,1 milimetre

Ümraniye: 38,8 milimetre

Çatalca Radar Sahası: 38,4 milimetre

Pendik / Ömerli Barajı: 36,6 milimetre

Arnavutköy / Terkos Barajı: 36,4 milimetre

Sancaktepe: 32,8 milimetre

Beykoz / Anadolu Feneri: 31,7 milimetre

Arnavutköy: 31,6 milimetre

Çekmeköy / Ömerli: 31,3 milimetre

İstanbul Havalimanı: 30,6 milimetre

Sarıyer / İTÜ Maslak Yerleşkesi: 30,1 milimetre

Fatih / İstanbul Deniz Bilimleri Enstitüsü: 29,6 milimetre

Eyüpsultan: 29,4 milimetre

Kartal / Aydos Dağı: 29,2 milimetre

Sarıyer: 28,9 milimetre

Sarıyer / Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 28,3 milimetre

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı: 27,6 milimetre

Şişli: 26,5 milimetre

Kadıköy / Göztepe: 26,0 milimetre

Samandıra Havalimanı: 25,9 milimetre

Beykoz: 25,7 milimetre

İstanbul Bölge: 24,6 milimetre

Büyükçekmece: 24,1 milimetre

Sarıyer / Kumköy-Kilyos: 22,2 milimetre

Florya: 20,0 milimetre

Kadıköy Göztepe Rıhtım: 20,0 milimetre

Şile: 18,9 milimetre

Güngören / Davutpaşa Marmara: 18,8 milimetre

Şile / Darlık Köyü: 17,8 milimetre

İstanbul Atatürk Havalimanı: 17,4 milimetre

Tuzla: 16,7 milimetre

Beylikdüzü: 14,3 milimetre

Şile / İsaköy: 13,7 milimetre