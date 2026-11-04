Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün son 24 saate ait verilerine göre, İstanbul genelinde etkili olan yağışların ilçe ilçe dağılımı belli oldu. 24 saatte kaydedilen verilere göre kentte en fazla yağış alan yer 44,4 milimetre ile Üsküdar oldu.
SON 24 SAATTE YAĞIŞ ÖLÇÜMÜ BELLİ OLDU
Meteoroloji verilerine göre, son 24 saatte Üsküdar’ı 42,1 milimetreyle Silivri Orman Sahası ve 42 milimetreyle Çatalca takip etti. Silivri’de 40,1, Ümraniye’de ise 38,8 milimetre yağış ölçüldü.
İstanbul’daki ölçüm noktalarında kaydedilen yağış miktarları şöyle sıralandı:
İstanbul’da ölçülen yağış miktarları
Üsküdar: 44,4 milimetre
Silivri Orman Sahası: 42,1 milimetre
Çatalca: 42,0 milimetre
Silivri: 40,1 milimetre
Ümraniye: 38,8 milimetre
Çatalca Radar Sahası: 38,4 milimetre
Pendik / Ömerli Barajı: 36,6 milimetre
Arnavutköy / Terkos Barajı: 36,4 milimetre
Sancaktepe: 32,8 milimetre
Beykoz / Anadolu Feneri: 31,7 milimetre
Arnavutköy: 31,6 milimetre
Çekmeköy / Ömerli: 31,3 milimetre
İstanbul Havalimanı: 30,6 milimetre
Sarıyer / İTÜ Maslak Yerleşkesi: 30,1 milimetre
Fatih / İstanbul Deniz Bilimleri Enstitüsü: 29,6 milimetre
Eyüpsultan: 29,4 milimetre
Kartal / Aydos Dağı: 29,2 milimetre
Sarıyer: 28,9 milimetre
Sarıyer / Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 28,3 milimetre
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı: 27,6 milimetre
Şişli: 26,5 milimetre
Kadıköy / Göztepe: 26,0 milimetre
Samandıra Havalimanı: 25,9 milimetre
Beykoz: 25,7 milimetre
İstanbul Bölge: 24,6 milimetre
Büyükçekmece: 24,1 milimetre
Sarıyer / Kumköy-Kilyos: 22,2 milimetre
Florya: 20,0 milimetre
Kadıköy Göztepe Rıhtım: 20,0 milimetre
Şile: 18,9 milimetre
Güngören / Davutpaşa Marmara: 18,8 milimetre
Şile / Darlık Köyü: 17,8 milimetre
İstanbul Atatürk Havalimanı: 17,4 milimetre
Tuzla: 16,7 milimetre
Beylikdüzü: 14,3 milimetre
Şile / İsaköy: 13,7 milimetre