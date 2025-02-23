Günlerdir devam eden kar yağışı başta İstanbul olmak üzere pek çok şehri de etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı ve dondurucu havadan dolayı okullar da tatil olmuştu. Gözler bu kez 24 Şubat Pazartesi gününe döndü. Kar yağışıyla beraber okulların da tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. İşte hava duruma son bilgiler...

24 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji'nin aktardığı verilere göre, 23 Şubat 2025 Pazar günü Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu kar yağışlı, İç Anadolu'nun kuzey kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Aksaray, Kayseri, Siirt, Nevşehir'de aynı şekilde kar yağışı devam edecek ve bazı bölgeler az bulutlu olacak.

İSTANBUL'DA KAR DEVAM EDECEK Mİ?

34 ilde Perşembe ve Cuma günleri, yoğun kar yağışından dolayı okullar tatil edilmişti. Gözler ise 24 Şubat Pazartesi gününe döndü. Cumartesi günü etkisini yoğun olarak gösteren kar yağışı Pazar günü pek çok ilde don olaylarına neden oldu. İstanbul'da da yer yer kar yağışları devam ediyor. Peki öğrenciler yeni haftaya nasıl girecek? Pazartesi günü okul tatil olacak mı? bu sorular da sıkça sorulmaya başlandı.

HENÜZ AÇIKLAMA YOK

İstanbul Valiliği'nden ise henüz bu konuya dair bir açıklama gelmedi. Fakat, Vali Davut Gül, geçen günlerde okulların tatil olmasına dair şu açıklamayı yapmıştı:

"Meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız"

HAFTA BOYUNCA PARÇALI BULUTLU OLACAK

24 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da kar yağışının yerini parçalı bulutlu bir hava alacak. Bu durum hafta boyunca devam edecek. Tahminlere göre 23 Şubat gecesi ise dondurucu bir hava bekleniyor.