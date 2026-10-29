İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, sabah saatlerinde törenlerin yapılacağı Vatan Caddesi başta olmak üzere İstanbul Valiliği'nin duyurduğu bağlantı noktalarında yolları kapattı.

Valiliğin açıklamasına göre, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 05.45'te başlayan trafik düzenlemesi program bitimine kadar sürecek. Trafik tedbirleri kapsamında 58 noktada 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici ile toplam 111 personelin görevlendirileceği belirtildi.

VATAN CADDESİ VE BAĞLANTILARI KAPATILDI

Valiliğin duyurduğu kapatma listesi şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişleri.

D100'ün kuzey ve güney istikametlerinden Vatan Caddesi girişleri.

Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişleri.

Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişleri.

Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinden Vatan Caddesi girişleri.

Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri.

Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişleri.

Hal Yolu güney istikametinden Vatan Caddesi girişleri.

Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar.

Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılımlar.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI

Trafiğe kapatılan yolların yerine kullanılabilecek alternatif güzergahlar ise Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu olarak açıklandı.

KADIKÖY'DE İKİ AYRI SAATTE KISITLAMA

Saat 07.00'den itibaren Bağdat Caddesi'nin Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ile Rüzgargülü Çıkmaz Sokak (Kızıltoprak Meydan) arasındaki bölümü ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak.

Bu bölüm için alternatif güzergâhlar Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 Karayolu olacak.

Saat 17.00'den itibaren ise Bağdat Caddesi'nin Kasadar Sokak ile Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi arasındaki bölümü ve buraya çıkan tüm cadde ve sokaklar kapatılacak. Sürücüler alternatif olarak Şemsettin Günaltay Caddesi ile D-100 Karayolu'nu kullanabilecek.

ÜSKÜDAR'DA HAREM SAHİL YOLU KAPANACAK

Üsküdar'da saat 08.00'den etkinlik bitimine kadar Harem Sahil Yolu'nun Kıyı Emniyet ile Şemsipaşa Caddesi arasındaki bölümü ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak.

Alternatif yollar Doğancılar Caddesi, Tunusbağı Caddesi, Nuh Kuyusu Caddesi, Selimiye İskele Caddesi ve Hakimiyeti Milliye Caddesi olarak belirlendi.

ATAŞEHİR BULVARI'NDA KADEMELİ KAPATMA

Ataşehir'de saat 08.00'den itibaren Ataşehir Bulvarı'nın Şubat Sokak ile Turgut Özal Bulvarı arasındaki bölümü ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Bu düzenleme için alternatif yollar Meriç Caddesi, Sedef Caddesi ve Dicle Caddesi olacak.

Saat 16.00'dan sonra Ataşehir Bulvarı'nın Turgut Özal Bulvarı ile Ihlamur Bulvarı arasındaki bölümü ve buraya çıkan tüm cadde ve sokaklar da etkinlik bitimine kadar kapalı kalacak.

Bu saatten sonraki alternatif güzergâhlar Dereboyu Caddesi, Meriç Caddesi, Ataşehir Bulvarı'nın Metropol AVM istikameti ve Dicle Caddesi olarak açıklandı.

SABAH SAATLERİNDE VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanırken, etkili olan yağışlı hava kutlama programında zorunlu bir değişikliğe gidilmesine neden oldu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamayla, vatandaşların her yıl yoğun ilgi gösterdiği Vatan Caddesi'ndeki resmi geçit töreninin hava muhalefeti sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

KUTLAMALARIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Açık havada yapılması planlanan görkemli kortej geçişinin ertelenmesinin ardından, resmi bayramlaşma ve kutlama etkinliklerinin nerede yapılacağı sorusu yanıt buldu. Valilik, bayram coşkusunun kesintiye uğramaması adına kapalı mekan planlamasını devreye soktu.

PROGRAM CRR KONSER SALONU'NA ALINDI

İstanbul Valiliği'nin kamuoyuyla paylaştığı güncel bilgiye göre; Cumhuriyet Bayramı kutlama programı bugün saat 10.30’da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Protokolün ve vatandaşların katılımına açık olacak bu programla bayram kutlamaları kapalı alanda devam edecek.

Vatan Caddesi'nde ertelenen kortej geçişinin hangi tarihte yapılacağı ise meteorolojik şartların değerlendirilmesinin ardından Valilik tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.