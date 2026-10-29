İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanırken, etkili olan yağışlı hava kutlama programında zorunlu bir değişikliğe gidilmesine neden oldu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamayla, vatandaşların her yıl yoğun ilgi gösterdiği Vatan Caddesi'ndeki resmi geçit töreninin hava muhalefeti sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

KUTLAMALARIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Açık havada yapılması planlanan görkemli kortej geçişinin ertelenmesinin ardından, resmi bayramlaşma ve kutlama etkinliklerinin nerede yapılacağı sorusu yanıt buldu. Valilik, bayram coşkusunun kesintiye uğramaması adına kapalı mekan planlamasını devreye soktu.

PROGRAM CRR KONSER SALONU'NA ALINDI

İstanbul Valiliği'nin kamuoyuyla paylaştığı güncel bilgiye göre; Cumhuriyet Bayramı kutlama programı bugün saat 10.30’da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Protokolün ve vatandaşların katılımına açık olacak bu programla bayram kutlamaları kapalı alanda devam edecek.

Vatan Caddesi'nde ertelenen kortej geçişinin hangi tarihte yapılacağı ise meteorolojik şartların değerlendirilmesinin ardından Valilik tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.