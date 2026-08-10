İspanya’nın Zamora eyaletine bağlı, yaklaşık 40 yıldır terk edilmiş durumda olan Salto de Castro köyü turizme kazandırılıyor. Amerikalı girişimci Jason Lee Beckwith ve ortağı, köyün tamamını yaklaşık 300 ile 350 bin Euro (16 milyon ve 19 milyon lira) arasında bir bedelle satın aldı.

Portekiz sınırına yakın bir konumda, Arribes del Duero Doğa Parkı sınırları içerisinde yer alan köy; kanyonları ve doğal manzaralarıyla biliniyor. Proje kapsamında köyün tarihi mimarisi korunarak ekolojik ve sürdürülebilir kırsal turizm odağında yeniden yapılandırılması hedefleniyor.

İLK AŞAMA RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Yenileme projesinin ilk etabında kilise ile otel ve restoran olarak kullanılması planlanan binaların restorasyonu gerçekleştirilecek. Devam eden süreçte ise köydeki tüm konutlar kademeli olarak onarılacak.

Fonfría Belediye Başkanı Sergio López, yürütülecek tüm çalışmaların yerel mimari dokuya ve imar mevzuatına uygun şekilde tamamlanacağını açıkladı.

KÖYÜN MEVCUT YAPISI VE KULLANIM PLANI

Salto de Castro bünyesinde yer alan yapılar arasında; 44 adet konut, 1 adet okul, 1 adet kilise, eski bir karakol, 1 adet bar, 1 adet konukevi var.

Köydeki eski konukevinin 14 odalı, ortak dinlenme alanı ve çamaşırhanesi bulunan ana konaklama tesisine dönüştürülmesi planlanıyor. Restorasyonun ardından ziyaretçilere köyde konaklama imkanı sunulacak.

İŞÇİ YERLEŞİMİNDEN TURİZM MERKEZİNE

1950’li yıllarda enerji şirketi Iberdrola tarafından baraj inşaatında çalışan işçiler ve aileleri için kurulan Salto de Castro, inşaatın tamamlanmasının ardından kademeli olarak boşaldı ve 1980’lerin sonunda tamamen terk edildi.

Mülkiyeti 2000 yılında Iberdrola tarafından başka bir yatırımcıya devredilen ve o dönemki otel projesi hayata geçirilemeyen köy, yeni yatırımcılarıyla birlikte kırsal turizm merkezi olarak yeniden hizmete açılmayı bekliyor.