23 Nisan'da İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.
Marmara Denizi'nde saat 07.18'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
KANDİLLİ 4.1 DEDİ
Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu duyurdu.
Erken saatlerde meydana gelen deprem, İstanbul’un bazı ilçelerinde kısa süreli paniğe yol açtı.
NACİ GÖRÜR VE AHMET ERCAN'DAN AÇIKLAMA
İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi...
Görür, "Bu sabah KAF’ın Kumburgaz Fay zonunda 13,6 km derinde 4,1 deprem oldu. Bu zonda stres alan değişimleri devam ediyor. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.
"KAYGILANACAK BİR DURUM YOK"
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kumburgaz açıklarında 13 km odak derinliğinde 07.18’de olan M4,1lik deprem M6,2’nin artçısıdır. Kaygılancak bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.
DÜN DE DEPREM OLMUŞTU...
Öte yandan dün de İstanbul'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti...