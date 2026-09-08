İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 farklı suç örgütünün eylemlerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçelerinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik meydana gelen olaylar incelendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 3 kurşunlama, 1 tehdit, 1 kasten yaralama ve gerçekleşmeden engellenen 1 kurşunlama olmak üzere toplam 6 olaya karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin kimlik ve adreslerinin tespit edilmesinin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

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